Эксперт рассказала о правилах оформления «спортивного вычета»
Россияне смогут воспользоваться законом о налоговом вычете за занятия спортом, вступившим в силу 1 августа, только в 2022 году. Об этом сообщила налоговый эксперт Юлия Майфет.
«Здесь действует общее правило, касающееся всех социальных вычетов: в каком году вы несете расходы, в таком и получаете налоговый вычет. При этом можно будет получить "спортивный вычет" не только на себя, но и на детей», – рассказала специалист в эфире «Радио 1».
Эксперт добавила, что общая сумма всех социальных вычетов не должна превышать 120 тысяч рублей или 15 600 рублей вычета по налогу на доходы физлиц. Майфет объяснила, что новый закон будет касаться только организаций, которые будут включены в соответствующий список Минспорта. Их перечень составят к 1 декабря и в дальнейшем будут корректировать.
Кроме того, эксперт сообщила, что для получения налогового вычета понадобится договор и платёжный документ. Желающим воспользоваться нововведением необходимо оформить налоговую декларацию по итогам года и приложить документы. Сделать это можно самостоятельно — из личного кабинета налогоплательщика, в налоговом органе или через работодателя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- В Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
- Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»
- Три человека погибли в результате урагана в Тверской области
- США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока-2»
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочих на комбинате под Ростовом
- Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма
- Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех
- В Петербурге назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых
- В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
- СМИ: Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru