Депутаты предложили в два раза снизить штрафы для бизнеса

В Госдуму внесли законопроект о снижении в два раза штрафов для предпринимателей по 17 статьям КоАП. Об этом сообщил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его мнению, лучше будет, если предприятия вложат эти средства в свое развитие и повышение зарплат.