«Наказывать рублем»: В Госдуме не увидели смысла сажать бизнесменов в СИЗО
Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с НСН предложил «золотую середину» между находящимся под следствием бизнесменом и российским законом.
Предпринимателей, совершивших экономические преступления, не стоит заключать под стражу, достаточно ограничиться штрафом, если для этого есть основания, рассказал НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести полную ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям. Она необходима из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства силовиками в дела предпринимателей, отметил он. Ревизию проведут до 1 мая текущего года. Кирьянов считает, что такая ревизия необходима.
«Сегодня главным силовым воздействием на предпринимателей является их заключение под стражу на время расследования уголовных дел. Соответственно, когда он сидит в СИЗО, мягко говоря, он не может управлять бизнесом. Это тот момент, когда бизнес может сам «погибнуть», либо подвергнуться рейдерским атакам. Подобные истории мучают бизнес-сообщество. Есть случаи, когда человек проводит годы в следственном изоляторе, а потом за отсутствием состава преступления дело «разваливается», - сказал Кирьянов.
Он предложил штрафовать переступивших закон, но при этом не отказываться от лишения свободы тех предпринимателей, чей бизнес связан с опасными для жизни товарами.
«Некоторые статьи, например, связанные с опасными для здоровья и жизни товарами, я бы не поддержал, по вредным выбросам – тоже спорный вопрос. В целом, совершивших преступление в экономической плоскости, не связанное с опасностью для жизни и здоровья граждан, нужно наказывать «рублем», при этом сохранить им возможность работать на благо страны», - заключил собеседник.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с НСН заявил, что в России с 2016 года идет «неимоверный мор» малых и средних предприятий.
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