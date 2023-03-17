«Наказывать рублем»: В Госдуме не увидели смысла сажать бизнесменов в СИЗО

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести полную ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям. Она необходима из-за участившихся случаев необоснованного вмешательства силовиками в дела предпринимателей, отметил он. Ревизию проведут до 1 мая текущего года. Кирьянов считает, что такая ревизия необходима.

«Сегодня главным силовым воздействием на предпринимателей является их заключение под стражу на время расследования уголовных дел. Соответственно, когда он сидит в СИЗО, мягко говоря, он не может управлять бизнесом. Это тот момент, когда бизнес может сам «погибнуть», либо подвергнуться рейдерским атакам. Подобные истории мучают бизнес-сообщество. Есть случаи, когда человек проводит годы в следственном изоляторе, а потом за отсутствием состава преступления дело «разваливается», - сказал Кирьянов.

Он предложил штрафовать переступивших закон, но при этом не отказываться от лишения свободы тех предпринимателей, чей бизнес связан с опасными для жизни товарами.

«Некоторые статьи, например, связанные с опасными для здоровья и жизни товарами, я бы не поддержал, по вредным выбросам – тоже спорный вопрос. В целом, совершивших преступление в экономической плоскости, не связанное с опасностью для жизни и здоровья граждан, нужно наказывать «рублем», при этом сохранить им возможность работать на благо страны», - заключил собеседник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с НСН заявил, что в России с 2016 года идет «неимоверный мор» малых и средних предприятий.

