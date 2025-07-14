Число отравившихся водой в Дагестане достигло 450 человек
14 июля 202516:01
Число отравившихся водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 450 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В ведомстве отметили, что это, в том числе, 422 ребёнка.
«Тяжёлых случаев болезни не было», - говорится в сообщении.
Ранее глава ЖКХ Магарамкентского района Дагестана был арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru