Число отравившихся водой в Дагестане достигло 450 человек

Число отравившихся водой в Магарамкентском районе Дагестана достигло 450 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Установлена причина массового отравления водой в Дагестане

В ведомстве отметили, что это, в том числе, 422 ребёнка.

«Тяжёлых случаев болезни не было», - говорится в сообщении.

Ранее глава ЖКХ Магарамкентского района Дагестана был арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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