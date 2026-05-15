На Украине медработников начали лишать брони и мобилизовать в ВСУ

Украинских медицинских работников начали снимать с брони и направлять на комплектование вооружённых сил. Об этом информирует RT со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко.

Министр сообщил о налаженном взаимодействии с оборонным ведомством и руководством медицинских подразделений ВСУ. По его словам, на каждый запрос о снятии отсрочки реагирует специальная комиссия с участием представителей Минобороны, Минздрава и профильных структур.