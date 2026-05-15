На Украине медработников начали лишать брони и мобилизовать в ВСУ
Украинских медицинских работников начали снимать с брони и направлять на комплектование вооружённых сил. Об этом информирует RT со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко.
Министр сообщил о налаженном взаимодействии с оборонным ведомством и руководством медицинских подразделений ВСУ. По его словам, на каждый запрос о снятии отсрочки реагирует специальная комиссия с участием представителей Минобороны, Минздрава и профильных структур.
Ляшко подчеркнул, что именно эта межведомственная группа принимает решения о разбронировании медиков для их последующего призыва в ряды ВСУ.
Ранее Верховная Рада Украины поддержала законопроекты о продлении мобилизации и военного положения, которые в парламент внёс Владимир Зеленский, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
