СМИ: «Торнадо из суперзлых пчёл» обрушилось на Белый дом
На территории Белого дома зафиксировано массовое нашествие пчёл. Американские журналисты описывают происходящее как «торнадо из насекомых», обрушившееся на резиденцию президента США, сообщает РИА Новости.
На территории президентского комплекса расположено несколько ульев, последний из которых был установлен в конце апреля по инициативе первой леди Меланьи Трамп — он выполнен в форме самой резиденции. Ранее в начале мая Дональду Трампу уже приходилось отбиваться от назойливого насекомого.
Журналистка Fox News Александриа Хофф охарактеризовала пчёл как «суперзлых» и опубликовала видео с насекомыми в соцсети X. Её коллега Эдвард Лоуренс из Fox Business сообщил, что пчёл «тысячи», а репортёр NTDNews Мэри Отсу указала на «сумасшедший рой» на Северной лужайке. Информация о пострадавших от нападения насекомых пока не поступала.
Ранее миллионы пчел вырвались на свободу в результате автоаварии в США, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
