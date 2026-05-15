Фицо прокомментировал сообщения о наркозависимости Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил, что распространяемые в медиа разговоры о наркозависимости украинского лидера Владимира Зеленского могут иметь под собой основания, сообщает ТАСС.
Фицо подчеркнул, что повторная публикация информации в СМИ уже сама по себе заслуживает внимания, сославшись на словацкую пословицу о том, что даже листочек не шелохнётся без ветра. Он добавил, что не видит препятствий для обсуждения тем, которые уже появились в публичном пространстве
Таким образом Фицо отреагировал на слова министра сельского хозяйства Словакии Рихарда Такача во время общения с журналистами.
Такач выразил мнение, что скандальные заявления бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель являются достаточным основанием для его отставки, так как разговоры о пристрастии украинского лидера к запрещённым веществам циркулируют давно.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала «секретом Полишинеля» его наркозависимость, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
