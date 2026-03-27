Почему 2026 год стал худшим для ресторанов за 25 лет
Сергей Миронов заявил НСН, что люксовые и самые недорогие рестораны не потеряли посетителей так, как средний ценовой сегмент.
Люди, которые ходят в рестораны, чтобы поесть, потому что не готовят дома, все больше уходят в сегмент готовой еды, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Начало года оказалось для российского ресторанного рынка самым худшим за последние 25 лет. По их доходам сильно ударило сокращение потребительской активности: за три неполных первых месяца текущего года трафик в ряде заведений общепита сократился на 40%. Рынок мгновенно отреагировал на это волной закрытий заведений — их общее количество в городах-миллионниках в зависимости от сегмента снизилось на 2–11%, пишет «Коммерсант». Миронов рассказал, что происходит на рынке.
«Потребительская активность снижалась еще с прошлого года, нельзя сказать, что конец 2025 года был хорошим. Последний квартал прошлого года уже был очень плохой, просто потом были новогодние праздники, это всегда хорошее время для ресторанного бизнеса. Поэтому под конец года это не так все болезненно воспринималось, но в 2026 году это все вылилось в серьезные минусы. Много факторов, из-за которых это происходит. Самый существенный фактор – работа супермаркетов. У них сегодня готовая еда – это самое быстрорастущее направление. Люди, которые ходят в рестораны, чтобы поесть, потому что не готовят дома, все больше уходят в готовую еду», - объяснил он.
Он также уточнил, какие именно рестораны больше всего потеряли клиентов.
«Гость, который в пятницу или субботу вечером заполняет ресторан, остался на месте. В Москве достаточно сложно забронировать пятницу или субботу, все забито. А гость, который просто приходит поесть, это гость из среднего ценового сегмента. Получается, что более дешевый сегмент не потерял потребителя, высокий гастрономический сегмент тоже практически не потерял гостей», - добавил собеседник НСН.
Ранее кандидат экономических наук, владелица маркетингового агентства NewBlack, автор «Учебника ресторатора» Инна Щепетова назвала НСН рестораны в России, которые переживут «голодный год».
