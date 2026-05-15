СМИ: Блокада Ормуза рискует вызвать нехватку лекарств в Европе

Страны Европейского союза могут столкнуться с дефицитом отдельных лекарственных препаратов, если блокада Ормузского пролива продолжится. Об этом пишет французская газета Tribune.

Издание отмечает, что перекрытие стратегического маршрута и резкий рост цен на нефтехимическую продукцию создают риски для глобальных логистических цепочек. Европейские государства закупают около 80% необходимого сырья для фармпроизводства в странах Азии, что делает их уязвимыми перед любыми сбоями в поставках.

Повысят налоги: Евросоюз создаст «общий котел» для военных расходов

В зоне особого риска — антибиотики и парацетамол: почти 80% ключевых компонентов для их изготовления европейские компании закупают в Китае и Индии. Затруднения с доступом к нефтепродуктам из-за ситуации в проливе лишь усугубляют положение.

Дополнительную напряжённость создаёт то, что ряд исходных материалов, включая этилен, мочевину и парафин, страны ЕС импортируют напрямую из государств Персидского залива, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокФармацевтикаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры