Развалим и точка: Основатель «Теремка» выступил против запрета рекламы фастфуда

«Когда 30 лет назад все рукоплескали и всем губернаторам ставили галочки в отчетах о том, какие они молодцы и сколько они открыли «Макдоналдсов», выгоняли всех хороших операторов чтобы их поставить… Когда директор по развитию «Макдоналдса» встает на совещании правительства одной из областей и говорит, что вы мне должны подобрать участки и дать льготную аренду… Когда все это 30 лет происходило – это все было ничего. А сейчас эта компания ушла, осталось российское юрлицо и теперь что? Ну давайте развалим эту компанию. Не совсем понимаю это решение», - указал Гончаров.

Также основатель «Теремка» подчеркнул, что российские «здоровые» альтернативы фастфуду стараются достичь уровня американских компаний. Однако, указал он, до этого отечественным компаниям еще долго расти.

«Главная проблема – это умение хорошо работать. Если вы хорошо работаете, то бизнес будет развиваться. Хорошо работать – это вкусный продукт, адекватная цена и высокое качество работы. Всему этому нужно учиться и учиться годами. Развить это все за полгода-год, набрать менеджеров и сказать, что вы должны хорошо работать – это так в жизни не происходит. Все эти американские компании, им по 60-80 лет. У них менеджмент, действительно, мирового уровня. У нас пока таких компаний нет. Мы стараемся, в частности «Шоколадница», «Росинтер», «Крошка-картошка». Есть ростки, но нам расти и расти до того уровня, который есть у транснациональных корпораций», - резюмировал Гончаров.

Так, с инициативой о запрете рекламы фастфуда в Минцифры обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что трансляцию данной продукции необходимо запретить в период с 7:00 до 22:00.

