Развалим и точка: Основатель «Теремка» выступил против запрета рекламы фастфуда

В России есть только одна отечественная сеть фастфуда «Вкусно – и точка», и ей необходима реклама на ТВ, отметил в эфире НСН Михаил Гончаров. 

Инициатива о запрете рекламы фастфуда на телевидении в дневное время может окончательно «развалить» российский бренд «Вкусно – и точка», такое предложение абсолютно несвоевременно, заявил основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне сообщалось, что Минцифры совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и ФАС прорабатывают предложение о запрете рекламы фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием жира и соли на телеканалах в дневное время. Такое предложение выдвинули с целью формирования здоровых пищевых привычек. Михаил Гончаров напомнил, что только недавно власти поддерживали открытие большого числа ресторанов быстрого питания.

«Есть и альтернативные способы рекламы… В целом фастфуд – это нездоровая еда, поэтому какие-то меры могут быть приняты. Однако не знаю, насколько они сейчас своевременны. Тем более, что эти компании сейчас, по сути, являются больше российскими, чем иностранными. Фастфуд у нас – это только три компании: «Вкусно – и точка», Burger King и KFC. Нет ни одного российского бренда, кроме «Вкусно – и точка», который делал бы рекламу на телевидении. Если подразумевается именно запрет рекламы чистого фастфуда, то это только эти три компании, потому что других в России просто нет», - сказал Гончаров.

По его словам, в России долгое время поддерживали развитие сетей фастфуда и старались открыть как можно больше таких точек. А теперь, отметил Гончаров, власти рассматривают абсолютно нелогичное предложение.

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«Когда 30 лет назад все рукоплескали и всем губернаторам ставили галочки в отчетах о том, какие они молодцы и сколько они открыли «Макдоналдсов», выгоняли всех хороших операторов чтобы их поставить… Когда директор по развитию «Макдоналдса» встает на совещании правительства одной из областей и говорит, что вы мне должны подобрать участки и дать льготную аренду… Когда все это 30 лет происходило – это все было ничего. А сейчас эта компания ушла, осталось российское юрлицо и теперь что? Ну давайте развалим эту компанию. Не совсем понимаю это решение», - указал Гончаров.

Также основатель «Теремка» подчеркнул, что российские «здоровые» альтернативы фастфуду стараются достичь уровня американских компаний. Однако, указал он, до этого отечественным компаниям еще долго расти.

«Главная проблема – это умение хорошо работать. Если вы хорошо работаете, то бизнес будет развиваться. Хорошо работать – это вкусный продукт, адекватная цена и высокое качество работы. Всему этому нужно учиться и учиться годами. Развить это все за полгода-год, набрать менеджеров и сказать, что вы должны хорошо работать – это так в жизни не происходит. Все эти американские компании, им по 60-80 лет. У них менеджмент, действительно, мирового уровня. У нас пока таких компаний нет. Мы стараемся, в частности «Шоколадница», «Росинтер», «Крошка-картошка». Есть ростки, но нам расти и расти до того уровня, который есть у транснациональных корпораций», - резюмировал Гончаров.

Так, с инициативой о запрете рекламы фастфуда в Минцифры обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что трансляцию данной продукции необходимо запретить в период с 7:00 до 22:00.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РекламаФастфудРоссия
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