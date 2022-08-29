В России предложили запретить телевизионную рекламу фастфуда днём
Минцифры, Минпромторг, Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обсуждают предложение о запрете рекламы на ТВ и медиаплощадках фастфуда, сообщает ТАСС.
В Минцифры отметили, что с соответствующей инициативой в ведомство обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, предложившая запретить трансляцию данной продукции в период с 7:00 до 22:00.
По мнению парламентария ограничение или запрет «для аудитории до 16 лет» рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий необходимо ввести «с целью содействия формированию здоровых пищевых привычек».
Ранее американская компания Mars Wrigley, владеющая торговой маркой Snickers, принесла официальные извинения Китаю за то, что в одной из своих рекламных акций назвала Тайвань страной, пишут «Известия».
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