В России предложили запретить телевизионную рекламу фастфуда днём

В Минцифры отметили, что с соответствующей инициативой в ведомство обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, предложившая запретить трансляцию данной продукции в период с 7:00 до 22:00.

По мнению парламентария ограничение или запрет «для аудитории до 16 лет» рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий необходимо ввести «с целью содействия формированию здоровых пищевых привычек».

Ранее американская компания Mars Wrigley, владеющая торговой маркой Snickers, принесла официальные извинения Китаю за то, что в одной из своих рекламных акций назвала Тайвань страной, пишут «Известия».

