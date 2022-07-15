Названа проблема с картофелем фри в ресторанах «Вкусно — и точка»

По его словам, также не хватает мощностей для переработки картофеля. Пароев заявил, что крупнейшие мировые производители отказались поставлять в Россию свою продукцию.

Отмечается, что в РФ необходимо не только выращивать определенные сорта картофеля, но и создать условия для его хранения.

Владельцы сети фастфуда «Вкусно и точка», отказавшиеся от картошки-фри, могли купить необходимые сорта в дружественных странах, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

