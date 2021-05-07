Россияне увеличили траты на фастфуд

Средний чек составил 628 рублей. Отмечается, что интерес к фастфуду растет с приходом теплой весны и сезона прогулок на свежем воздухе. По количеству покупок фастфуда лидируют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Тверь.

Производителей фастфуда могут обязать указывать подробный состав продукции и предупреждения о ее вреде для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

