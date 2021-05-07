Россияне увеличили траты на фастфуд
Россияне в первом квартале текущего года увеличили траты на фастфуд на 24%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из банков.
Средний чек составил 628 рублей. Отмечается, что интерес к фастфуду растет с приходом теплой весны и сезона прогулок на свежем воздухе. По количеству покупок фастфуда лидируют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Тверь.
Производителей фастфуда могут обязать указывать подробный состав продукции и предупреждения о ее вреде для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.
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