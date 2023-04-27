Владельцы кинотеатров предсказали серьезные убытки по итогам 2023 года

Ранее стало известно, что крупнейшие российские киносети, такие, как АО «Синема парк», ООО «РСМ» и ООО «КАРО Фильм Менеджмент», понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала примерно в два раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщило издание РБК. По мнению Исаева, ситуация не улучшится и в 2023 году.

«Действительно, у кого-то выручка сократилась в два раза, у кого-то — в три. Общие показатели индустрии по 2022 году по сравнению с допандемийным 2019 годом упали в три раза. Нынешние экономические показатели можно признать катастрофическими. Небольшой всплеск в январе 2023 года благодаря сборам “Чебурашки” и высокому уровню посещения кинотеатров — к сожалению, лишь исключение из правила. Он позволил расплатиться с некоторыми долгами и контрагентами, но выправить ситуацию кардинально не получилось. Поскольку после «Вызова», который сейчас идет на экранах, до Нового года крупных фильмов не предвидится, текущий год для киноиндустрии также будет крайне тяжелым и убыточным, надежды восполнить убытки нет», — сказал Исаев.

Собеседник НСН также рассказал, что может спасти киноиндустрию.

«Остается ждать, что государство все-таки разрешит принудительное лицензирование зарубежных фильмов. Благодаря показам импортного контента, если он будет легализован, определенная выручка будет поступать кинотеатрам на фоне отсутствия крупных российских картин. Разговоры об этом ведутся, но никаких конкретных шагов предпринято не было. И, конечно, нужно в несколько раз наращивать производство отечественного контента на протяжении нескольких ближайших лет», — добавил эксперт.

Ранее владельцы кинотеатров заявили о непопулярности азиатского кино среди россиян. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

