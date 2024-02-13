Бухаров связал рост посещаемости ресторанов с политической обстановкой

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что низкие температуры в январе 2024 года сыграли на руку владельцам классических ресторанов, где вопреки сложившейся тенденции рост трафика оказался выше, чем в заведениях фастфуда. Если по всей России в начале 2024 года посещаемость ресторанов оказалась выше на 9% год к году, то в точках быстрого питания — на 7%. Бухаров заявил, что такая статистика никак не связана с морозами.

«Просто люди стали чаще ездить в туристические поездки. Приезжие часто и с удовольствием посещают рестораны вне зависимости от погоды. В определенной степени это связано с тем, что понемногу проходит страх перед завтрашним днем. Сдвигается информация к Газе, хуситам. Люди уже привыкли жить в такой обстановке, жизнь продолжается», — сказал Бухаров.

Собеседник НСН также объяснил, что повлияло на рост среднего чека.

«Средний чек — очень журналистская история: вы поели на 100 рублей, а я — на 20 рублей. У нас средний чек — 60 рублей. Он увеличился из-за инфляционных процессов, удорожания доставки, продуктов. Нехватка персонала приводит к увеличению его стоимости. Это все влияет на цены в меню», — добавил ресторатор.

В заключение Бухаров подчеркнул, что выручка существенно увеличится в предстоящие праздники.

«День святого Валентина, хоть и с меньшим размахом, чем в 2000-х, но продолжает отмечаться. Затем нас ждет и 23 февраля. Эти два праздника повлияют на то, что люди пойдут в рестораны. Самое главное, чтобы в этот момент ничего не случилось с точки зрения каких-то информационных вещей, которые повлияют на то, что люди опять замкнутся. А в марте “жирным” будет 8 Марта», — резюмировал он.

Ранее Бухаров заявил, что ресторанам не хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов и негативного отношения жителей больших городов к работе в этой сфере.

