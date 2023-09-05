«Не хотят работать»: Ресторатор Бухаров назвал причины дефицита кадров
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что на нехватку персонала влияют отток мигрантов и нежелание жителей мегаполисов работать поваром или барменом.
Ресторанам не хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов и негативного отношения жителей больших городов к работе в этой сфере, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью НСН.
Рестораторы Москвы жалуются на нехватку поваров, барменов и сотрудников клининга на фоне ослабления рубля и снижения интереса к работе в сфере общепита, пишет РБК. Нехватка сотрудников в отрасли достигает 20-30%. Бухаров подтвердил проблемы в отрасли.
«Мы давно об этом говорим, проблемы были всегда. Но это не только у нас, в промышленности и так далее. Это отток мигрантов, как было в 2008 году, например. Люди уезжают, перемещаются. Следующая причина – жители больших городов на тяжелой работе с не очень большой зарплатой работать не хотят. Они не видят перспектив, хотя карьеру выстроить в ресторанах можно очень быстро. Квалифицированных сотрудников мало, приходится заменять количеством. С другой стороны, некоторые открывают свои маленькие предприятия, работают на себя», - рассказал он.
По словам Бухарова, сегодня автоматизация помогает ресторанам предоставлять качественный сервис на фоне нехватки персонала.
«Автоматизация, роботизация, цифровизация дают возможность не только облегчить работу официанту и повару, но и дать качественный сервис. В ресторане есть определенная подача по времени, в каждом ресторане она разная. Бывают проблемы и сбои, когда много клиентов. Надо задавать себе вопрос, идете ли вы в ресторан быстро поесть или за чем-то другим», - заключил собеседник НСН.
В начале сентября традиционно подорожают овощи и куриное мясо, подобный тренд наблюдался и ранее. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
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