«Не хотят работать»: Ресторатор Бухаров назвал причины дефицита кадров

Ресторанам не хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов и негативного отношения жителей больших городов к работе в этой сфере, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью НСН.

Рестораторы Москвы жалуются на нехватку поваров, барменов и сотрудников клининга на фоне ослабления рубля и снижения интереса к работе в сфере общепита, пишет РБК. Нехватка сотрудников в отрасли достигает 20-30%. Бухаров подтвердил проблемы в отрасли.