«Бюджет выиграет»: В Госдуме назвали плюсы освобождения бизнесменов от уголовного наказания
Закон об освобождение предпринимателей от уголовной ответственности за возмещение ущерба могут расширить, сказал НСН Валерий Гартунг.
Глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил в беседе с НСН, что закон об освобождение предпринимателей от уголовной ответственности за возмещение ущерба могут расширить, но его правоприменительная практика будет зависеть от судебной ветви власти.
Госдума разрешила освобождать предпринимателей от уголовной ответственности за возмещение ущерба. Предлагаемые нормы касаются людей, которые осуждены за незаконное предпринимательство, банковскую деятельность, уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте и рублях. Изменения, в частности, позволят охватить особо крупные размеры доходов. Гартунг считает, что применение закона во многом будет зависеть от позиции судей при рассмотрении дел.
«Проблема в правоприменительной практике, Госдума может принять все что угодно, но как это будет трактовать судебная власть? Раньше Верховный совет трактовал принятые законы, но у Госдумы такого права сегодня нет. Теперь судебная власть нам рассказывает, что мы имели ввиду, когда принимали тот или иной закон. А там иной раз такие чудеса… К примеру, выплата дивидендов после уплаты всех налогов, может считаться незаконным выводом капитала. Нормально? Вот вам и правоприменительная практика», - сказал Гартунг.
Собеседник НСН отметил, что государству предприниматели нужны на свободе.
«Бюджет выиграет не только от штрафов. Бизнесмены на воле создадут столько новой стоимости, что государство получит налогов в десятки, а то и в сотни раз больше, чем наложенный штраф. Бюджетная система получает порядка 35-40 процентов от созданного предпринимателями. Деньги идут в бюджеты разного уровня, страховые фонды. Теперь сопоставьте потери, если предприниматель впервые нарушил закон и его посадят. Зачем его сажать? Поэтому государству предприниматели нужны на воле, а не в тюрьме. Ситуация в стране сейчас непростая. Косяками иностранные инвесторы и предприниматели не стоят. Предпринимателей даже надо еще спросить: что еще принять, чтобы работали. Если предпринимтаель повторно нарушит, то это уже другая история», - резюмировал Гартунг.
Ранее президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову в кратчайший срок провести полную ревизию уголовных дел в сфере бизнеса, производство по которым ведется свыше года. Отчет о проделанной работе он потребовал предоставить к 1 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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