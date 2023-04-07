«Бюджет выиграет»: В Госдуме назвали плюсы освобождения бизнесменов от уголовного наказания

Госдума разрешила освобождать предпринимателей от уголовной ответственности за возмещение ущерба. Предлагаемые нормы касаются людей, которые осуждены за незаконное предпринимательство, банковскую деятельность, уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте и рублях. Изменения, в частности, позволят охватить особо крупные размеры доходов. Гартунг считает, что применение закона во многом будет зависеть от позиции судей при рассмотрении дел.

«Проблема в правоприменительной практике, Госдума может принять все что угодно, но как это будет трактовать судебная власть? Раньше Верховный совет трактовал принятые законы, но у Госдумы такого права сегодня нет. Теперь судебная власть нам рассказывает, что мы имели ввиду, когда принимали тот или иной закон. А там иной раз такие чудеса… К примеру, выплата дивидендов после уплаты всех налогов, может считаться незаконным выводом капитала. Нормально? Вот вам и правоприменительная практика», - сказал Гартунг.