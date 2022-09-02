Минсельхоз: Запрета на поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС нет

Решения по запрету поставок масложировой продукции для кондитерского производства из Евросоюза в Россию не принимались. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минсельхоз.

Ранее газета сообщила о возможном введении подобных мер в качестве контрсанкций. По данным «Коммерсанта», Минсельхоз может запретить импорт из ЕС растительных жиров: маргарина, жиров специального назначения, спредов, эквивалентов масла какао.

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Как отметили в министерстве, окончательных решений по этому вопросу пока нет, однако ведомство прорабатывает создание дополнительных каналов поставки сырья российского производства. Предполагается, что это позволит сократить зависимость от импорта и затраты на логистику.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, в РФ прорабатывают вопрос о запрете поставок из ЕС. При этмо эксперт подчеркнул, что объем импорта незначителен по сравнению с 1,4 млн т продукции внутреннего производства.

Ранее стало известно, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом готовят перечень товаров, которые разрешат ввозить в страну через ЕС после вступления в силу запрета на движение по РФ европейских фур с товарами, напоминают Известия. Планируется, что будет разрешено пересечение российской границы транспорту с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ИмпортЕвросоюзМинсельхоз
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