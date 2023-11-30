«Брать больше денег?»: В «Опоре России» поспорили с депутатом о ликвидации ИП

Вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов заявил НСН, что форма ИП не устарела, а «повышать» налоги для малого бизнеса не стоит. 

Ликвидация индивидуального предпринимательства будет означать повышение налоговой нагрузки на малый бизнес, что недопустимо, заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что в России после 2029 года могут ликвидировать такую форму ведения бизнеса как индивидуальное предпринимательство (ИП). Он назвал ИП морально устаревшей формой налогообложения и ведения бизнеса, которая была актуальна в 90-е годы, но не сегодня. Максимов же считает, что такая форма ведения бизнеса не устарела.

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«Я первый раз об этом слышу, я не знаю, что депутат имел в виду, эта форма не устарела. Малый бизнес платит меньше, в чем модель устарела? Суть в том, что ИП платит меньше налогов, чем предприятие, в этом ключ к пониманию. Если мы уничтожаем ИП, все будут платить либо 43%, либо будут самозанятыми, мне сложно это поддержать. Если речь о том, что что-то будет появляться другое, новое, будет дробиться, это другое дело. Идея, как я понимаю, заключается в том, чтобы брать денег с малого бизнеса больше, чем сейчас. Мне кажется, что это неправильно. Они все равно платят прилично, а еще важно, что они себя сами занимают. Индивидуальных предпринимателей огромное количество, о последствиях я даже фантазировать не хочу», - объяснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил главе кабмина Михаилу Мишустину продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаСредний И Малый Бизнес

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