В Госдуме предложили обложить миллиардеров налогом до 30%
Сверхбеспеченные граждане России обязаны платить налог на сверхприбыль до 30%. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Согласно его расчётам, с такой ставкой доходы отечественного федерального бюджета можно будет нарастить на 2,3 триллиона рублей. Как заявил парламентарий NEWS.ru, это поддержит экономику, а также облегчит налоговое бремя других граждан.
Арефьев отверг довод, согласно которому, в России прогрессивный налог нельзя вводить из-за того, что его невозможно будет собрать из-за уклонения. «Меня это удивляет, учитывая, что ставку на НДФЛ увеличили с 13% до 15% и эту сумму собирают», — заметил народный избранник.
Он напомнил, что отечественные миллиардеры с начала текущего года нарастили своё состояние совокупно на 16,35 млрд долларов. При этом введения налога на сверхприбыль позволит существенно уменьшить дефицит бюджета, уверен депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru