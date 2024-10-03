«Брачного договора нет!»: Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Бакальчук напомнил, что по-прежнему состоит в браке с Ким, а брачный договор между супругами никогда не заключался. Он подчеркнул, что Wildberries — совместный с Татьяной бизнес и что передача домена из совместной собственности в ООО «РВБ» без его согласия и воли незаконно.

По словам Бакальчука, подобные действия, как правило, направлены на сокращение размера совместно нажитого имущества перед бракоразводным процессом. Он добавил, что эксперты оценили стоимость домена по меньшей мере в $3 млн.

«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов», — заявил Бакальчук. Он подчеркнул, что намерен вернуть домен в совместную собственность как важнейший актив и один из символов компании.

Ранее Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ.

