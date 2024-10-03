«Брачного договора нет!»: Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в столичный Савеловский суд Москвы к своей супруге Татьяне Ким (Бакальчук) и ООО «РВБ». Он требует признать передачу домена WILDBERRIES.RU ничтожной сделкой. Об этом Бакальчук заявил в своем Telegram-канале.
Бакальчук напомнил, что по-прежнему состоит в браке с Ким, а брачный договор между супругами никогда не заключался. Он подчеркнул, что Wildberries — совместный с Татьяной бизнес и что передача домена из совместной собственности в ООО «РВБ» без его согласия и воли незаконно.
По словам Бакальчука, подобные действия, как правило, направлены на сокращение размера совместно нажитого имущества перед бракоразводным процессом. Он добавил, что эксперты оценили стоимость домена по меньшей мере в $3 млн.
«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов», — заявил Бакальчук. Он подчеркнул, что намерен вернуть домен в совместную собственность как важнейший актив и один из символов компании.
Ранее Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леус: Сильные магнитные бури накроют Землю в ближайшие двое суток
- Гладков: Над Белгородом сбиты несколько воздушных целей
- СМИ: Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
- СМИ: Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников на 13,2%
- «Брачного договора нет!»: Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
- Фальков: Изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут к 2025 году
- Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play
- Задержанную с мефедроном блогера арестовали на 14 суток
- В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
- В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru