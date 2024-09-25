Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей
Сумма претензий онлайн-магазина Wildberries к компании «ВБ девелопмент» увеличилась на 10 млрд и составила 37 млрд рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.
В компании уточнили что «сумма незакрытых авансов», выплаченная Wildberries «ВБ девелопмент» для оплаты строительства логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей.
До этого эта сумма значилась на отметке в 27 млрд рублей. В пресс-службе также уточнили, что юристы объединенной компании сообщили «ВБ девелопмент» об отказе от договоров. Сейчас они заключают договоры с новой дочерней структурой компании. Взыскать авансы планируют через суд.
Ранее стало известно, что злоумышленникам, напавшим на офис маркетплейса Wildberries в Москве, грозит пожизненное заключение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru