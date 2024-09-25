Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей

Сумма претензий онлайн-магазина Wildberries к компании «ВБ девелопмент» увеличилась на 10 млрд и составила 37 млрд рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

В компании уточнили что «сумма незакрытых авансов», выплаченная Wildberries «ВБ девелопмент» для оплаты строительства логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей.