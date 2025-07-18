На Украине задержан подозреваемый в поджоге храма и угрозах венграм
В Закарпатской области Украины задержан мужчина, подозреваемый в поджоге греко-католического храма и нанесении угроз в адрес этнических венгров. Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции.
По данным ведомства, речь идет о 28-летнем местном жителе. Его мотивы устанавливаются.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с разжиганием межнациональной и межрелигиозной вражды, а также с умышленным поджогом.
Инцидент произошел 16 июля в селе Поладь-Комаровцы Ужгородского района. После этого происшествия МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште для разъяснений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru