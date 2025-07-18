На Украине задержан подозреваемый в поджоге храма и угрозах венграм

В Закарпатской области Украины задержан мужчина, подозреваемый в поджоге греко-католического храма и нанесении угроз в адрес этнических венгров. Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции.

По данным ведомства, речь идет о 28-летнем местном жителе. Его мотивы устанавливаются.