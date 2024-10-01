Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной Wildberries и Russ

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ и обратилась к сотрудникам

Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей

По ее словам предпринимателя, она поняла необходимость перестройки структуры компании еще в ноябре прошлого года.

Ким заявила, что знает о давлении, которое оказывается на некоторых сотрудников маркетплейса. Она заверила, что гарантирует их безопасность, а также призвала не реагировать на возможные провокации недоброжелателей. Также она напомнила о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы и подчеркнула, что ответственные за гибель двух человек не должны остаться безнаказанными.

Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», объединенную компанию с Wildberries. Тогда Татьяна Ким назвала объединение с Russ правильным решением, напоминает RT.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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