Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной Wildberries и Russ
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ и обратилась к сотрудникам
По ее словам предпринимателя, она поняла необходимость перестройки структуры компании еще в ноябре прошлого года.
Ким заявила, что знает о давлении, которое оказывается на некоторых сотрудников маркетплейса. Она заверила, что гарантирует их безопасность, а также призвала не реагировать на возможные провокации недоброжелателей. Также она напомнила о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы и подчеркнула, что ответственные за гибель двух человек не должны остаться безнаказанными.
Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», объединенную компанию с Wildberries. Тогда Татьяна Ким назвала объединение с Russ правильным решением, напоминает RT.
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