«Большие суммы»: В отрасли оценили зарядку электромобилей на АЗС
Несмотря на высокую стоимость техприсоединения, АЗС выгодно устанавливать розетки для электромобилей, отметила в эфире НСН председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта Ия Гордеева.
Процедура технологического присоединения зарядных станций для электромобилей на АЗС стоит от 300 тысяч до двух-трех миллионов рублей, рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. По данным «Коммерсанта», в Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы. Ия Гордеева отметила, что с отменой льгот цены на техприсоединение зарядных станций к АЗС кратно возросли.
«Процедура техприсоединения сейчас дорога. Раньше, до 1 января, у нас действовали нормы, которые давали нам льготу до 150 киловатт, примерно 100 тысяч рублей стоило технологическое присоединение. Сейчас цены возросли в несколько раз, потому что льготы отменены, это может быть 300 тысяч рублей, а может быть и два-три миллиона в зависимости от удаления точки питания. Если мы тянем 10 километров, это одна цена, а если она рядом с АЗС, то суммы будут не такие большие. АЗС выгодно устанавливать зарядки, потому что электромобилисты дольше заряжаются, чем заправляются обычные автомобили», - сказала Гордеева.
Она отметила, что в первую очередь зарядками для электромобилей будут оснащаться АЗС на федеральных трассах, так как там много крупных игроков.
«Первым делом будут оснащаться федеральные трассы, там много федеральных игроков. Но есть регионы, где федеральные игроки очень слабо присутствуют, там в основном местные компании. Как будет выбираться оператор сложно сказать, но требования к оснащению вновь строящихся АЗС точно будет установлены», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Гордеева объяснила, что зарядки для электротранспорта во дворах домов никогда не заменят зарядки на АЗС, так как у них слишком маленькая мощность.
«Во дворах дома медленные зарядки, мощностью от трех-четырех киловатт до 22 киловатт. На трассах быстрые зарядки постоянного тока мощностью от 100 киловатт. Конечно, развивать медленную зарядную инфраструктуру на АЗС невозможно, никто не будет стоять несколько часов», - резюмировала она.
Ранее предложение по установке зарядных устройств на АЗС уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало из-за отсутствия рынка электротранспорта и четких критериев, на каких заправках нужны зарядные станции, сообщает «Радиоточка НСН».
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