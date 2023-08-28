«Большие суммы»: В отрасли оценили зарядку электромобилей на АЗС

Накануне сообщалось, что правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. По данным «Коммерсанта», в Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы. Ия Гордеева отметила, что с отменой льгот цены на техприсоединение зарядных станций к АЗС кратно возросли.

«Процедура техприсоединения сейчас дорога. Раньше, до 1 января, у нас действовали нормы, которые давали нам льготу до 150 киловатт, примерно 100 тысяч рублей стоило технологическое присоединение. Сейчас цены возросли в несколько раз, потому что льготы отменены, это может быть 300 тысяч рублей, а может быть и два-три миллиона в зависимости от удаления точки питания. Если мы тянем 10 километров, это одна цена, а если она рядом с АЗС, то суммы будут не такие большие. АЗС выгодно устанавливать зарядки, потому что электромобилисты дольше заряжаются, чем заправляются обычные автомобили», - сказала Гордеева.

Она отметила, что в первую очередь зарядками для электромобилей будут оснащаться АЗС на федеральных трассах, так как там много крупных игроков.

«Первым делом будут оснащаться федеральные трассы, там много федеральных игроков. Но есть регионы, где федеральные игроки очень слабо присутствуют, там в основном местные компании. Как будет выбираться оператор сложно сказать, но требования к оснащению вновь строящихся АЗС точно будет установлены», - указала собеседница НСН.