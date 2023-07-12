«Разумный подход»: Как зарядки для электромобилей у дома повлияют на платежки
Эксперт Евгений Шлеменков заявил НСН, что при строительстве новых ЖК учитывается необходимая нагрузка на электросети, проблем быть не должно.
Размещение зарядки для электромобилей рядом с домами никак не повлияет на электроснабжение жильцов, так как электросети сегодня закладываются с учетом необходимой нагрузки, заявил вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.
Накануне Минстрой предложил размещать зарядки для электромобилей рядом с домами без разрешения их жильцов. Сейчас для этого требуется решение общего собрания собственников. Кроме того, девелоперов могут обязать устанавливать такие станции на этапе строительства домов. Шлеменков не увидел в этом предложении подводных камней.
«Если мы увеличиваем таким образом нагрузку, мы увеличиваем и возможности самих сетей, генерирующих мощности. В большей части страны у нас проблем с мощностями нет, есть проблемы с сетями, но при новом строительстве сети переукладываются с учетом той нагрузки, которая планируется на данном жилом массиве. Поэтому никаких проблем при разумном подходе я здесь не вижу», - объяснил он.
По его словам, владельцы автомобилей будут платить за «конкретное потребление», на других жильцах новшество никак не отразится.
«Жильцам будет удобно заряжать автомобили рядом с домом, это здорово. Другие жильцы никакой дополнительной нагрузки по платежам по этому поводу иметь не будут, потому что счетчики будут учитывать именно конкретное потребление конкретного автомобиля. На первом этапе это может быть бесплатным для таких владельцев, но потом, конечно, нужно будет платить. Я в этом серьезной проблемы не вижу, это технически решаемо, от этого выиграют все», - заключил собеседник НСН.
Ранее генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук заявил «Радиоточке НСН», что отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами.
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