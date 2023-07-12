«Разумный подход»: Как зарядки для электромобилей у дома повлияют на платежки

Размещение зарядки для электромобилей рядом с домами никак не повлияет на электроснабжение жильцов, так как электросети сегодня закладываются с учетом необходимой нагрузки, заявил вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с НСН.

Накануне Минстрой предложил размещать зарядки для электромобилей рядом с домами без разрешения их жильцов. Сейчас для этого требуется решение общего собрания собственников. Кроме того, девелоперов могут обязать устанавливать такие станции на этапе строительства домов. Шлеменков не увидел в этом предложении подводных камней.