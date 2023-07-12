«Все круги ада»: В России оценили установку зарядок для электромобилей

Ранее Минстрой предложил размещать зарядки для электромобилей рядом с домами без разрешения их жильцов. Об этом сообщило издание «Известия». Отмечается, что сейчас для этого необходимо решение общего собрания собственников. Кроме того, девелоперов могут обязать устанавливать такие станции на этапе строительства домов. Эксперты также призвали прописать в законе уточнения, чтобы повышенные счета за электричество не выставили всем жильцам. Гордеева назвала такую инициативу очень своевременной.

«У нас есть концепция развития электромобильного транспорта до 2030 года, которая предусматривает достаточно большое количество мер поддержки. Когда человек приобретает электромобиль, у него сразу возникает вопрос, где заряжаться. Сейчас для того, чтобы установить зарядку дома, нужно пройти все круги ада. Бывает, что жильцы на общем собрании не согласовывают установку зарядки, потому что электрокабель нужно тянуть по стенам паркинга, а это общедомовое имущество. Получается, вроде есть возможность и желание приобрести автомобиль, но нет возможности заряжать его дома. На мой взгляд, инициатива Минстроя, во-первых, укладывается в рамки поручения первого вице-премьера России Андрея Белоусова по развитию электротранспорта, во-вторых, она очень своевременна. Ведь для установки зарядки от жильцов ничего не требуется — просто одно из парковочных мест за счет владельца будет оборудовано зарядкой», — сказала Гордеева.

Собеседница НСН также указала на то, что развитие инфраструктуры для электромобилей принесет пользу всем жителям дома.

«Это поможет снизить уровень шума. К тому же, по утрам окна невозможно открыть из-за выхлопов прогревающихся автомобилей. Электромобили же не издают шума, от них нет выхлопов. Поэтому такая мера лучше для жильцов, чем бензиновые машины, которые коптят и гудят», — подытожила эксперт.

Ранее заместитель генерального директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев заявил, что к 2025 году Баренцбург может стать первым российским городом с полностью экологичным транспортом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

