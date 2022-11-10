«Разумное вложение»: Биткойн назвали основным криптоактивом на фоне обвала

Рынок криптовалют продолжит лихорадить, но в долгосрочной перспективе вложения в биткойны являются выгодными, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН.

Стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с ноября 2020 года. Так, в ходе торговой сессии в четверг он снижался на 14,58% до $15,810 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk. Смирнов объяснил, что происходит на рынке.

«Сейчас на рынке довольно уникальные события, связанные с криптовалютной биржей FTX, которая оказалась в какой-то мере под атакой. Изначально под ней оказалась не сама биржа, а один из крупнейших инвестиционных фондов и маркетмейкеров на рынке – компания Alameda Research.Это две компании одного владельца Сэма Фрида, репортерам стали доступны документы, из которых следовало, что часть капитализации инвестиционного фонда зависела не от реальных активов, а от токена биржи, которая принадлежала тому же самому человеку», - рассказал Смирнов.

Именно недоверие к крипто-миллиардеру привело к обвалу и основной криптовалюты, отметил собеседник НСН.