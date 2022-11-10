«Разумное вложение»: Биткойн назвали основным криптоактивом на фоне обвала

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов заявил НСН, что краткосрочные лихорадки на рынке укрепляют его в долгосрочной перспективе. 

Рынок криптовалют продолжит лихорадить, но в долгосрочной перспективе вложения в биткойны являются выгодными, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН.

Стоимость биткойна опустилась ниже $16 тыс. впервые с ноября 2020 года. Так, в ходе торговой сессии в четверг он снижался на 14,58% до $15,810 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk. Смирнов объяснил, что происходит на рынке.

«Сейчас на рынке довольно уникальные события, связанные с криптовалютной биржей FTX, которая оказалась в какой-то мере под атакой. Изначально под ней оказалась не сама биржа, а один из крупнейших инвестиционных фондов и маркетмейкеров на рынке – компания Alameda Research.Это две компании одного владельца Сэма Фрида, репортерам стали доступны документы, из которых следовало, что часть капитализации инвестиционного фонда зависела не от реальных активов, а от токена биржи, которая принадлежала тому же самому человеку», - рассказал Смирнов.

Именно недоверие к крипто-миллиардеру привело к обвалу и основной криптовалюты, отметил собеседник НСН.

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«Это вызвало вопросы к платежеспособности этого фонда, в результате многие участники рынка, которые являлись держателями этого токена, начали его сливать. При этом одним из крупнейших держателей этого токена была биржа Binance, которая в лице своего основателя выступила с заявлением, что они собираются ликвидировать свои запасы, что еще больше спровоцировало коррекцию на рынке, это вызвало обвал и основной криптовалюты», - заметил он.

При этом блокчейн-консультант призвал придерживаться долгосрочной стратегии на рынке, и, несмотря на «лихорадку», вкладываться в биткойны.

«В краткосрочной перспективе рынок будет продолжать лихорадить в течение какого-то времени, мы увидим всплески вверх и дальнейшее падение. В долгосрочной перспективе это приведет к большей устойчивости рынка. Если смотреть на рынок в целом, основным активом в долгосрочной перспективе является биткойн, исключительно на длительный период времени, на лет пять, это выглядит разумным вложением», - посоветовал Смирнов.

Ранее криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал советы держателям Ethereum после смены алгоритма. Блокчейн Ethereum перешел с алгоритма Ethereum proof-of-work (PoW) на менее энергоемкий Proof-of-Stake – систему подтверждения доли, с которой не нужно проверять транзакции.

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ФОТО: РИА Новости
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