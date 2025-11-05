Бизнес в России начал сокращать издержки на аренду и эксплуатацию офиса, а крупный бизнес – переводить свои штаб-квартиры в современные бизнес-пространства, рассказали НСН девелоперы. Однако спрос на мелкие офисы они отказались назвать доминирующими.

О том, что бизнес стал предпочитать офисы мелкого формата, сообщили «Известия». Со ссылкой на девелоперов и риелторов издание отметило, что в России кардинально изменился рынок офисов. В 2025-м небольшие помещения, до 200 кв. м, — это основная часть предложений: за два года их доля выросла на треть, достигнув 74%. Причиной называется желание бизнеса сэкономить на офисных помещениях на фоне высокой ключевой ставки.

«В условиях макроэкономической нестабильности бизнес особенно активно пересматривает структуру затрат, стремясь к их оптимизации. В том числе предприниматели сокращают издержки на аренду и эксплуатацию офиса. Этот процесс не всегда связан с сокращением штата: многие компании перевели сотрудников на гибридный формат работы, что снизило нагрузку на офис. Кроме того, они стремятся организовать рабочие места более эффективно и создать зоны, которые соответствуют новым сценариям работы — гибким, ориентированным на командное взаимодействие», - заявили НСН в девелоперской компании Tekta Group.

Масштабные офисные помещения продолжают быть востребованными, особенно у крупного бизнеса, который уже давно обосновался в своих штаб-квартирах. Вместе с тем наблюдается тренд на переезд из «уставших» объектов в современные пространства.

«Компании отдают предпочтение бизнес-центрам с продуманными и эргономичными планировками, гибким зонированием, развитой инфраструктурой, современными инженерными системами и управлением здания. Все эти характеристики позволяют не только оптимизировать количество занимаемых квадратных метров, но и повысить функциональность и комфортность офиса, что позитивно влияет на работоспособность сотрудников», - пояснили в компании.