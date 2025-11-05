Современное, а не уставшее: В России не согласились с сокращением офисного пространства
Крупные компании отдают предпочтение современным бизнес-центрам, рассказали НСН компании-девелоперы.
Бизнес в России начал сокращать издержки на аренду и эксплуатацию офиса, а крупный бизнес – переводить свои штаб-квартиры в современные бизнес-пространства, рассказали НСН девелоперы. Однако спрос на мелкие офисы они отказались назвать доминирующими.
О том, что бизнес стал предпочитать офисы мелкого формата, сообщили «Известия». Со ссылкой на девелоперов и риелторов издание отметило, что в России кардинально изменился рынок офисов. В 2025-м небольшие помещения, до 200 кв. м, — это основная часть предложений: за два года их доля выросла на треть, достигнув 74%. Причиной называется желание бизнеса сэкономить на офисных помещениях на фоне высокой ключевой ставки.
«В условиях макроэкономической нестабильности бизнес особенно активно пересматривает структуру затрат, стремясь к их оптимизации. В том числе предприниматели сокращают издержки на аренду и эксплуатацию офиса. Этот процесс не всегда связан с сокращением штата: многие компании перевели сотрудников на гибридный формат работы, что снизило нагрузку на офис. Кроме того, они стремятся организовать рабочие места более эффективно и создать зоны, которые соответствуют новым сценариям работы — гибким, ориентированным на командное взаимодействие», - заявили НСН в девелоперской компании Tekta Group.
Масштабные офисные помещения продолжают быть востребованными, особенно у крупного бизнеса, который уже давно обосновался в своих штаб-квартирах. Вместе с тем наблюдается тренд на переезд из «уставших» объектов в современные пространства.
«Компании отдают предпочтение бизнес-центрам с продуманными и эргономичными планировками, гибким зонированием, развитой инфраструктурой, современными инженерными системами и управлением здания. Все эти характеристики позволяют не только оптимизировать количество занимаемых квадратных метров, но и повысить функциональность и комфортность офиса, что позитивно влияет на работоспособность сотрудников», - пояснили в компании.
О том, что офисный рынок Москвы сейчас демонстрирует разнонаправленную динамику, подтвердили НСН и аналитики девелоперской компании Dominanta.
«Крупные лоты по-прежнему востребованы: по итогам трех кварталов (январь-сентябрь 2025 года) 67% строительства, начатого в этом году, относится к штаб-квартирам, что свидетельствует о спросе на большие площади лотов и здания целиком. Но из-за того, что штаб-квартиры чаще всего реализуются в формате BTS (built-to-suit), в структуре предложения на первичном рынке мы видим среднюю площадь лотов на уровне 300 кв. м. В розничных продажах по итогу третьего квартала 2025 года 89% сделок в классах Prime, A и B приходятся на помещения до 1000 кв. м – в рамках одних и тех же строящихся бизнес-центров встречается смешанная нарезка, состоящая как из мелких лотов (до 150 кв. м), так и средних (350-450 кв. м) и крупных (этажи от 1000 кв. м)», - сообщил НСН руководитель отдела аналитики Dominanta Леонид Скороходов.
Мелкие офисы нельзя назвать доминирующими, их приобретают предприятия малого и среднего бизнеса, чтобы оптимизировать расходы на аренду или повысить качество рабочей среды, а также частные инвесторы, которые диверсифицируют свой портфель и рассчитывают заработать на разнице стоимости – на стадии строительства и в готовом проекте.
Спрос на офисные помещения в столице в третьем квартале 2025 года снизился больше чем в половину в сравнении с этим же периодом прошлого года, а ставка аренды выросла на 6-18%.
«Что касается объемов спроса (покупка и аренда), то в третьем квартале он снизился до 248 тыс. кв. м (-28% по отношению ко второму кварталу 2025 года и -54% относительно показателей третьего квартала 2024 года). При этом ставки аренды замедлили рост, но все равно повысились – по сравнению с третьим кварталом 2024 года в классах Prime, A ставка выросла на 18,4% до 41,3 тыс. руб./кв. м, а для класса B на 6% до 26,2 тыс. руб./кв. м. Уровень вакансии за последние два года находится на стабильно низком уровне, на текущий момент 5,8% для классов Prime, A и 4,3% для класса B. Прогнозируемые показатели на 2026-2027 годы составляют 6-7%», - добавил Скороходов.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила НСН, что сокращение объемов вывода нового жилья в Москве связано с уменьшением числа покупателей и дорогими кредитами,
