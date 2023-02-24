Bloomberg: состояние богатейших россиян уменьшилось на $67 млрд из-за санкций

Спустя год после начала спецоперации совокупное состояние богатейших российских бизнесменов уменьшилось на $67 миллиардов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Богатейшие россияне с начала 2022 года потеряли более 83 млрд долларов

Согласно рейтингу, наибольшие потери понес совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние уменьшилось на $6,7 миллиарда.

На второй строчке оказался владелец НЛМК Владимир Лисин. Бизнесмен потерял из-за антироссийских санкций $5,8 миллиарда.

Состояние крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича уменьшилось на $5,6 миллиарда.

Рейтинг Bloomberg включает 550 богатейших бизнесменов мира. Он рассчитывается на основании стоимости долей предпринимателей в компаниях.

В годовщину начала специальной операции США расширили список санкций против России. Ограничения ввели против физических и юридических лиц, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:БизнесСанкции Против России
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