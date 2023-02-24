Bloomberg: состояние богатейших россиян уменьшилось на $67 млрд из-за санкций
Спустя год после начала спецоперации совокупное состояние богатейших российских бизнесменов уменьшилось на $67 миллиардов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Согласно рейтингу, наибольшие потери понес совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние уменьшилось на $6,7 миллиарда.
На второй строчке оказался владелец НЛМК Владимир Лисин. Бизнесмен потерял из-за антироссийских санкций $5,8 миллиарда.
Состояние крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича уменьшилось на $5,6 миллиарда.
Рейтинг Bloomberg включает 550 богатейших бизнесменов мира. Он рассчитывается на основании стоимости долей предпринимателей в компаниях.
В годовщину начала специальной операции США расширили список санкций против России. Ограничения ввели против физических и юридических лиц, передает НСН.
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