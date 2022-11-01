Богатейшие россияне с начала 2022 года потеряли более 83 млрд долларов
Агентство Bloomberg опубликовало новый «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие бизнесмены России потеряли с начала 2022 года 83,4 млрд долларов.
Самым «обедневшим» стал акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, чьё состояние сократилось на 8,35 млрд долларов. Немногим менее потеряли председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (минус 7,8 млрд долларов) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (минус 7,78 млрд долларов).
Также в список обедневших российских бизнесменов попали председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5 млрд долларов), экс-бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко (минус 3,88 млрд долларов), владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов (минус 3,38 млрд долларов), экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов (минус 1,86 млрд долларов) и президент горно-металлургической компании «Норникель» и холдинга «Интеррос» Владимир Потанин (минус 1,08 млрд).
Ранее компания «Газпром» возглавила список самых прибыльных предприятий России по версии Forbes, сообщает RT.
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