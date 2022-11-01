Богатейшие россияне с начала 2022 года потеряли более 83 млрд долларов

Агентство Bloomberg опубликовало новый «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие бизнесмены России потеряли с начала 2022 года 83,4 млрд долларов.

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Самым «обедневшим» стал акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, чьё состояние сократилось на 8,35 млрд долларов. Немногим менее потеряли председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (минус 7,8 млрд долларов) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (минус 7,78 млрд долларов).

Также в список обедневших российских бизнесменов попали председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5 млрд долларов), экс-бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко (минус 3,88 млрд долларов), владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов (минус 3,38 млрд долларов), экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов (минус 1,86 млрд долларов) и президент горно-металлургической компании «Норникель» и холдинга «Интеррос» Владимир Потанин (минус 1,08 млрд).

Ранее компания «Газпром» возглавила список самых прибыльных предприятий России по версии Forbes, сообщает RT.

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ФОТО: Геннадий Тимченко
ТЕГИ:РоссияДеньгиОлигархиМиллиардеры
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