Биткоин упал ниже $105 тысяч впервые с июня
11 октября 202501:28
Стоимость биткоина упала ниже $105 тысяч впервые с 24 июня. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
В 00:19 мск криптовалюта потеряла 13,68%, достигнув уровня $104,764 тысячи. Позднее биткоин замедлил снижение и смог укрепиться, к 00:34 по Москве криптовалюта стоила $111,338 тысячи.
Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил НСН, что биткоин используют как безопасный актив на фоне шатдауна правительства США и геополитической нестабильности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биткоин упал ниже $105 тысяч впервые с июня
- Львова-Белова сообщила о возвращении 122 детей к семьям на Украине с 2022 года
- Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без одобрения НАТО
- Билли Айлиш пострадала на концерте в Майами из-за фаната
- Кабмин включил Renault в санкционный список
- Россия и Белоруссия планируют объединить порталы госуслуг
- Россияне стали чаще выбирать бизнес-класс при перелетах за границу
- «Громко и честно»: Каким получился сериал-путешествие про инди-группы
- Киев поддержал идею перемирия на время Олимпиады 2026 года
- Зеленский заявил о предстоящей поставке Украине двух систем Patriot
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru