Биткоин упал ниже $105 тысяч впервые с июня

Стоимость биткоина упала ниже $105 тысяч впервые с 24 июня. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

«Большой пузырь»: Россиян предостерегли от вложений в биткоин

В 00:19 мск криптовалюта потеряла 13,68%, достигнув уровня $104,764 тысячи. Позднее биткоин замедлил снижение и смог укрепиться, к 00:34 по Москве криптовалюта стоила $111,338 тысячи.

Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил НСН, что биткоин используют как безопасный актив на фоне шатдауна правительства США и геополитической нестабильности.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КриптовалютаБиткоин

