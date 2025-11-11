ЗПИФ с доходностью от 19% годовых стали выгоднее депозитов

Центробанк в октябре снизил ключевую ставку до 16,5%, что уменьшило доходность банковских депозитов, сделав альтернативные инструменты, например закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), более привлекательными.

Весной 2025 года девелопер MR запустил ЗПИФ с премиальным проектом JOIS на северо-западе Москвы. Фонд предлагает инвесторам участие в проекте с прогнозируемой доходностью от 19% годовых. Прибыль от продажи недвижимости распределяется между пайщиками пропорционально их долям после сдачи объекта. Выплаты планируются с I квартала 2029 года.

В ноябре 2025 года после четвертой переоценки стоимость чистых активов фонда составила 11,1 млрд рублей, а цена одного пая — 1 251 рубль, что на 25% выше первоначальной стоимости. Готовность первой очереди JOIS превысила 50%, строительство опережает график на два месяца. Росту стоимости паев способствует динамика строительства.

Инвесторам ЗПИФ «Джойс» доступны специальные условия: скидки на объекты MR, предложения на квартиры из резерва девелопера и индивидуальные режимы расчетов.

Доход от первого ЗИПФ девелопера, который появился в 2020 году, инвесторы начали получать после ввода объекта в эксплуатацию.

