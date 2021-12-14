Банкам запретят создавать преимущества за выбор определенного страховщика

Регулятор намерен запретить кредитным учреждениям преимущества для заемщика при покупке полиса у определенной страховой компании. Так, банк не только должен будет принять полис от страховой компании, выбранной клиентом из числа компаний с высоким рейтингом, но и менять ее уже после оформления займа, не ухудшая условия по кредиту.

Кроме того, банки обяжут предоставлять клиентам сведения о том, какой рейтинг компании считается минимально допустимым и какие страховые компании подходят для заключения договора.

Как сообщалось ранее, россияне чаще всего берут кредиты на суммы менее трех миллионов рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия».

