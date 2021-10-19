Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты

Россияне чаще всего берут кредиты на суммы менее трех миллионов рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия», пишет РИА Новости. При этом, сумму больше шести миллионов рублей занимает лишь каждый десятый опрошенный. Чуть более 21% респондентов взяли кредиты на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Почти столько же участников опроса кредитовались на сумму от 150 до 500 тысяч. Также аналитики выяснили, что большинство опрошенных россиян – более 70% – готовы отдавать на погашение кредита до четверти своей зарплаты.

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Между тем, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка. По её словам, необходимо внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.

Набиуллина отметила, что уровень проникновения ипотеки в России не такой большой, как в ряде других стран, но при этом нужно понимать, что ипотека – долгосрочный кредит, который нужно обслуживать.

Глава ЦБ также заметила, что общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%.

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ФОТО: РИА Новости
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