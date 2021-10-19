Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты

Между тем, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка. По её словам, необходимо внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.

Набиуллина отметила, что уровень проникновения ипотеки в России не такой большой, как в ряде других стран, но при этом нужно понимать, что ипотека – долгосрочный кредит, который нужно обслуживать.

Глава ЦБ также заметила, что общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%.

