АЗС Shell перестанут работать в России
Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестанут работать в России, рассказали в организации.
При этом отмечается, что на заправочных станциях, которые входят в периметр сделки с российским «Лукойлом», продолжат работать магазины и кафе. В то же время программа лояльности на заправках Shell перестанет действовать с 20 мая.
В начале марта компания Shell объявила об уходе из России.
Ранее стало известно, что российская оргназация «Лукойл» купит дочернее предприятие концерна Shell в РФ.
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