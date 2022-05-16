АЗС Shell перестанут работать в России

Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестанут работать в России, рассказали в организации.

«Точкой роста не станет»: Глава Топливного союза объяснил покупку «Лукойлом» заправок Shell

При этом отмечается, что на заправочных станциях, которые входят в периметр сделки с российским «Лукойлом», продолжат работать магазины и кафе. В то же время программа лояльности на заправках Shell перестанет действовать с 20 мая.

В начале марта компания Shell объявила об уходе из России.

Ранее стало известно, что российская оргназация «Лукойл» купит дочернее предприятие концерна Shell в РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БензинСанкциикомпанияРоссияАЗС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры