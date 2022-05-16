АЗС Shell перестанут работать в России

При этом отмечается, что на заправочных станциях, которые входят в периметр сделки с российским «Лукойлом», продолжат работать магазины и кафе. В то же время программа лояльности на заправках Shell перестанет действовать с 20 мая.

В начале марта компания Shell объявила об уходе из России.

Ранее стало известно, что российская оргназация «Лукойл» купит дочернее предприятие концерна Shell в РФ.