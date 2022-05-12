«Символическая выгода»: Глава топливного союза объяснил покупку заправок Shell «Лукойлом»

Сделка между «Лукойл» и Shell, скорее всего, убыточна для зарубежной компании, однако избежать политических и репутационных рисков, которые неизбежны в случае сохранения заправок в России, оказалось важнее, рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Компания «Лукойл» купит дочернее предприятие британско-нидерландского нефтегазового концерна Shell ООО «Шелл Нефть», владеющее сетью АЗС и заводом смазочных материалов в России. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«Это, безусловно, расширение сети Лукойла, но, поверьте, Лукойл в качестве серьезной точки роста это расширение сети вряд ли воспринимает. Да, сегодня есть тренд на то, что маржинальная доходность в рамках нефтегазовой вертикали сместится в сторону розницы, но при этом, на мой взгляд, эта сделка скорее носит политический характер и для Шелла, и для Лукойла. Нужно понимать все факторы. Эта сделка имеет под собой коммерческую природу в самую последнюю очередь. Что касается суммы сделки, я даже близко не буду думать, зачем? Это, во-первых, коммерческая тайна, а во-вторых, сейчас возможно всё, абсолютно разной структуры сделки. Чтобы понимать, что окупится, а что нет, надо понимать, в каких условиях эта сделка была совершена. Мы этого не знаем. Да, наверное, если что-то приобретается, оно приобретается и в том числе с целью приобретения прибыли, но я еще раз подчеркну, что эта сделка в первую очередь носит политический характер», -отметил глава союза.

По словам Баженова, есть основания полагать, что Shell расстался с российскими заправками по заниженной цене. Глава топливного союза не исключил давление, которое могло оказываться на компанию со стороны других международных структур.