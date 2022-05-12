«Символическая выгода»: Глава топливного союза объяснил покупку заправок Shell «Лукойлом»
Сделка между «Лукойлом» и «Shell» носит политический и символический, а не экономический характер, пояснил в эфире НСН президент топливного союза Павел Баженов.
Сделка между «Лукойл» и Shell, скорее всего, убыточна для зарубежной компании, однако избежать политических и репутационных рисков, которые неизбежны в случае сохранения заправок в России, оказалось важнее, рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Компания «Лукойл» купит дочернее предприятие британско-нидерландского нефтегазового концерна Shell ООО «Шелл Нефть», владеющее сетью АЗС и заводом смазочных материалов в России. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.
«Это, безусловно, расширение сети Лукойла, но, поверьте, Лукойл в качестве серьезной точки роста это расширение сети вряд ли воспринимает. Да, сегодня есть тренд на то, что маржинальная доходность в рамках нефтегазовой вертикали сместится в сторону розницы, но при этом, на мой взгляд, эта сделка скорее носит политический характер и для Шелла, и для Лукойла. Нужно понимать все факторы. Эта сделка имеет под собой коммерческую природу в самую последнюю очередь. Что касается суммы сделки, я даже близко не буду думать, зачем? Это, во-первых, коммерческая тайна, а во-вторых, сейчас возможно всё, абсолютно разной структуры сделки. Чтобы понимать, что окупится, а что нет, надо понимать, в каких условиях эта сделка была совершена. Мы этого не знаем. Да, наверное, если что-то приобретается, оно приобретается и в том числе с целью приобретения прибыли, но я еще раз подчеркну, что эта сделка в первую очередь носит политический характер», -отметил глава союза.
По словам Баженова, есть основания полагать, что Shell расстался с российскими заправками по заниженной цене. Глава топливного союза не исключил давление, которое могло оказываться на компанию со стороны других международных структур.
«Скорее всего, был очень существенный дисконт, ни о какой рыночной цене и речи быть не может. Надо понимать, что помимо заправок там еще и завод по производству, что может быть приоритетом. Но в первую очередь для Шелла это задача политическая, символическая – уйти из России. Здесь не нужно в принципе размышлять об экономической природе этого события. Политическая задача – уйти с российского рынка, но ты же не бросишь заправки? Их куда-то надо было пристроить. Заправки – это то, что на виду, это то, что символизирует присутствие компании на российском рынке. Тем более Шелл активно развивал свою розничную сеть. Поэтому, конечно, сделка по продаже принципиальное значение имела. Скорее всего, Шелл пошел на существенные уступки в плане цены. Плюс мы не знаем всю природу. И Шелл, и Лукойл – международные компании, вполне возможно, есть и скрытые подтексты во всей этой истории», - предположил топливный эксперт.
Баженов также выразил уверенность, что для рядовых клиентов заправок ситуация не поменяется.
«Договорились два хозяйствующих субъекта, но для потребителя ничего не изменится. Заправки как работали, так и будут работать. Лукойл хорошо умеет управлять топливными активами. Все будет нормально. Более того, бренд Шелл, скорее всего, еще будет висеть на стелах. То, что переобувать быстро заправки никто не будет – это точно. Максимум, завесят бренд, поменяют логотипы. Опять же, структуру договоренности пока мы не знаем. Ходили слухи, теперь эти слухи подтвердились, всё. Никак на цены это повлиять не может. На портфель активов Лукойла тоже: да, розничную сеть серьезно расширили, но при этом розница для Лукойла никогда приоритетом не была. То, что сейчас это расширение произошло – скорее всего, просто условия подошли, плюс есть определенные моменты, что за кадром остались. А какой-то конкретикой по сделке я не обладаю», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россия переориентируется на новые рынки по продаже нефти.
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