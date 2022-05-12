«Лукойл» договорился о покупке «дочки» Shell в России

«Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы», — отметили в «Лукойле».

Компания подчеркивает, что в рамках сделки более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым владельцем.

Ранее СМИ сообщали, что Shell, которая объявила о намерении поэтапно отказаться от российской нефти и закрыть свои заправки в стране, продаст сеть АЗС вместе с персоналом. Отмечалось, что покупатель уже найден.

