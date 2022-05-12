«Лукойл» договорился о покупке «дочки» Shell в России
Компания «Лукойл» купит дочернее предприятие британско-нидерландского нефтегазового концерна Shell ООО «Шелл Нефть», владеющее сетью АЗС и заводом смазочных материалов в России. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.
«Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы», — отметили в «Лукойле».
Компания подчеркивает, что в рамках сделки более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым владельцем.
Ранее СМИ сообщали, что Shell, которая объявила о намерении поэтапно отказаться от российской нефти и закрыть свои заправки в стране, продаст сеть АЗС вместе с персоналом. Отмечалось, что покупатель уже найден.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- В Кремле призвали укреплять безопасность прилегающих к Украине районов
- В Словении 20 человек пострадали при взрыве на химпредприятии
- Мэрия Белгорода опровергла информацию об украинских войсках в приграничном селе Середа
- МЭА: Россия сократит добычу нефти до минимума
- «Лукойл» договорился о покупке «дочки» Shell в России
- Евро упал ниже 68 рублей
- Пасечник: ЛНР примет решение о присоединение к РФ после окончания спецоперации
- СМИ: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для покупки газа
- Посол РФ в Германии: Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах
- Фон дер Ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru