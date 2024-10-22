«Аппарат не считывает»: Россиян призвали избавиться от долларов старого образца

В Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Проблема с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы. Валюту нового образца требуют, в том числе, в ОАЭ и Турции, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости. Голубовский отметил, что проблемы с бумажной валютой точно могут возникнуть в Европе, однако в Египте и Турции это наоборот не должно произойти.