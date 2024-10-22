«Аппарат не считывает»: Россиян призвали избавиться от долларов старого образца
Сбережения лучше вообще не хранить в бумажной валюте - она ветшает со временем, а некоторые серии долларов вообще уже выведены из оборота, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
В Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Проблема с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы. Валюту нового образца требуют, в том числе, в ОАЭ и Турции, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости. Голубовский отметил, что проблемы с бумажной валютой точно могут возникнуть в Европе, однако в Египте и Турции это наоборот не должно произойти.
«То, что наличная валюта повсеместно сокращается в обращении, - это стратегия. Исходя из нее, чем более развитая страна, тем больше будет вопросов. На наличные все хуже и хуже смотрят везде в Европе, так что там могут быть проблемы. В Египте или Турции, думаю, проблем не будет. А если уж говорить о каких-то деньгах старого образца, то банки их не любят просто потому, что с их инкассацией может быть больше сложностей. Просто потому, что оборудование, определяющее подлинность, может быть на них не настроено. Старые купюры могут не распознаваться, хотя являются действительными», - пояснил он.
По его словам, некоторые серии долларов, выпущенные для определенных стран, вообще уже могут не принимать.
«К тому же есть еще нюанс: некоторые серии долларов выведены из оборота. Об этом мало кто знает. Например, в свое время на любом долларе, который был отпечатан для какой-то банковской системы, ставилась пометка для кого он был сделан. Все серии долларов, которые, например, были когда-то отгружены сирийским банком, известны. Но Сирия под санкциями, и если у вас сирийские доллары на руках, то их не возьмут даже в России», - рассказал Голубовский.
Эксперт посоветовал вообще не хранить сбережения в бумажном варианте, так как такая валюта попросту ветшает со временем.
«Вы, скорее всего, сможете сдать такую валюту в обменнике. А дальше, когда эта валюта попадает в руки профессионалов, они уже решают вопрос. Есть определенные каналы сбыта подобного рода товара. То есть инкассировать ее можно, просто с трудностями. Если вы используете это как средство сбережения, то постарайтесь от нее избавиться, и вообще я не советую хранить что-либо в бумажках. Купите золото или инвестиционные монеты. Хранить валюту - это небезопасное дело по очень многим причинам даже чисто физического свойства. Банально она со временем просто ветшает. Ветхие купюры сдать проблематично», - подытожил он.
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев призвал россиян не хранить сбережения в иностранной валюте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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