Путин: Вопрос единой валюты БРИКС еще не созрел

«Он не созрел», - пояснил российский лидер.

По его словам, в этом вопросе не стоит торопиться, необходимо сначала добиться большей степени интеграции экономик стран, входящих в БРИКС. Иначе, как подчеркнул глава российского государства, объединение может столкнуться с трудностями наподобие тех, что были у Евросоюза, когда вводился евро.

Ранее в МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

