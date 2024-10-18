Путин: Вопрос единой валюты БРИКС еще не созрел

На саммите БРИКС в Казани вопрос создания единой валюты объединения рассматриваться не будет, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

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«Он не созрел», - пояснил российский лидер.

По его словам, в этом вопросе не стоит торопиться, необходимо сначала добиться большей степени интеграции экономик стран, входящих в БРИКС. Иначе, как подчеркнул глава российского государства, объединение может столкнуться с трудностями наподобие тех, что были у Евросоюза, когда вводился евро.

Ранее в МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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