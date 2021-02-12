Аналитик: россияне могут бесплатно узнать свой кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг, по которому банк оценивает платежеспособность россиян как заемщиков, можно проверить несколькими способами, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя директора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталия Украинского.
По его словам, наиболее простой способ сделать это - с помощью услуги «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история» на портале «Госуслуги». Также можно направить запрос в бюро кредитный историй, где информацию о рейтинге обязаны выдать бесплатно. Банки тоже могут выдавать эту информацию, однако за нее придется заплатить.
Ранее был назван способ вернуть банку взятый займ, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина.
По его словам, если клиент успел получить деньги, то беспрепятственно расторгнуть договор с банком можно в течение 14 дней после его подписания, что предусматривается законом.
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