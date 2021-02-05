Новый вид кредитов может появиться в России
В России предложили ввести новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Такой законопроект изучают в Совете Федерации, пишет «Российская газета».
Предполагается, что ссуду смогут получить граждане, у которых нет денег на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он должен будет выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.
По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина, введение подобного кредита будет способствовать росту качества рассмотрения судебных споров.
Ранее директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки, пишут «Известия».
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