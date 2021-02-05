Новый вид кредитов может появиться в России

Предполагается, что ссуду смогут получить граждане, у которых нет денег на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он должен будет выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.

По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина, введение подобного кредита будет способствовать росту качества рассмотрения судебных споров.

Ранее директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки, пишут «Известия».

