Альфа-банк объявил о выходе Фридмана и Авена из совета директоров

Новым главой совета директоров Альфа-банка станет президент банка Олег Сысуев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

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В сообщении говорится, что из совета директоров выйдут попавшие под санкции Евросоюза Михаил Фридман и Пётр Авен. Кроме того, его покинут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий.

«Совет возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев, занимающий пост первого заместителя председателя совета директоров», - добавили в пресс-службе.

Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман покинул совет директоров Veon, сообщает пресс-служба компании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСБизнес"альфа-банк"
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