Альфа-банк объявил о выходе Фридмана и Авена из совета директоров
Новым главой совета директоров Альфа-банка станет президент банка Олег Сысуев, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что из совета директоров выйдут попавшие под санкции Евросоюза Михаил Фридман и Пётр Авен. Кроме того, его покинут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий.
«Совет возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев, занимающий пост первого заместителя председателя совета директоров», - добавили в пресс-службе.
Ранее российский бизнесмен Михаил Фридман покинул совет директоров Veon, сообщает пресс-служба компании.
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