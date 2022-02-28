ЕС расширил санкционный список россиян

Евросоюз объявил о расширении санкционного списка россиян, одобряющих военные действия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Под санкции, в частности, попали пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, телеведущая Ольга Скабеева, писатель Захар Прилепин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеров Михаила Фридмана и Алексея Мордашова.

Также список пополнили журналисты Аркадий Мамонтов, Роман Бабаян, Антон Красовский, Модест Колеров, режиссер Тигран Кеосаян, вице-премьер РФ Чернышенко и глава Минстроя РФ Файзуллин.

Ранее власти Швейцарии заявили, что введут против России все санкции, которые ранее принял Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСДмитрий Песков
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