ЕС расширил санкционный список россиян

Под санкции, в частности, попали пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, телеведущая Ольга Скабеева, писатель Захар Прилепин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеров Михаила Фридмана и Алексея Мордашова.

Также список пополнили журналисты Аркадий Мамонтов, Роман Бабаян, Антон Красовский, Модест Колеров, режиссер Тигран Кеосаян, вице-премьер РФ Чернышенко и глава Минстроя РФ Файзуллин.

Ранее власти Швейцарии заявили, что введут против России все санкции, которые ранее принял Евросоюз.