Михаил Фридман покинул совет директоров Veon

Российский бизнесмен Михаил Фридман покинул совет директоров Veon, сообщает пресс-служба компании.

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Холдинг Veon контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки, в том числе, в него входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации» и украинский «Киевстар».

Ранее Евросоюз расширил свой санкционный список, в который попали российские чиновники и бизнесмены. В него включили главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева, а также бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииОтставкаУвольнениеБизнес
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