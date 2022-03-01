Михаил Фридман покинул совет директоров Veon
Российский бизнесмен Михаил Фридман покинул совет директоров Veon, сообщает пресс-служба компании.
Холдинг Veon контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки, в том числе, в него входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации» и украинский «Киевстар».
Ранее Евросоюз расширил свой санкционный список, в который попали российские чиновники и бизнесмены. В него включили главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева, а также бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, сообщает RT.
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