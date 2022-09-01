3 тысячи западных брендов поставили бизнес на паузу в РФ

С марта 2022 года свою деятельность в России приостановили 3 тысячи иностранных организаций, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы по труду и занятости.

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Как пишет издание, 500 зарубежных предприятий ликвидированы. К июлю число сотрудников, которые находятся в простое, достигло 125,5 тысяч человек, что втрое больше, чем на 1 марта. Примерно такое же количество работников обратились в Роструд за защитой своих прав.

Спад продаж на рынке одежды и обуви прогнозировался – в случае экономических трудностей люди, как правило, начинают экономить на покупке одежды, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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