3 тысячи западных брендов поставили бизнес на паузу в РФ

Как пишет издание, 500 зарубежных предприятий ликвидированы. К июлю число сотрудников, которые находятся в простое, достигло 125,5 тысяч человек, что втрое больше, чем на 1 марта. Примерно такое же количество работников обратились в Роструд за защитой своих прав.

Спад продаж на рынке одежды и обуви прогнозировался – в случае экономических трудностей люди, как правило, начинают экономить на покупке одежды, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

