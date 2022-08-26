СМИ: Dell уходит из России

Собеседники издания утверждают, что около 50 сотрудников, работавших в российском офисе, будут сокращены, им выплатят до восьми окладов.

Также источники напомнили, что Dell является крупнейшим поставщиком серверов в РФ, а последним днём работы в стране станет 30 августа.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит заявил, что корпорация намерена продолжить сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется, сообщает RT.