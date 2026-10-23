На скорости 900 км/ч: Когда самолеты вслед за поездами оснастят спутниковой связью
Для обеспечения связью воздушных лайнеров надо решить ряд специфических задач, заявил НСН Роман Гусаров.
Пройдет не один год, пока отечественная низкоорбитальная группировка спутников начнет функционировать в полную силу, и тогда она будет интегрирована в разные отрасли экономики, не только в поезда, но и в самолеты, и на водный транспорт, объяснил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Несколько тысяч российских поездов планирует оснастить терминалами спутниковой связи аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг»). По словам главы компании Дмитрия Агафонова, в следующем году их установят более чем в 500 составах. Он добавил, что прежде чем масштабировать технологию на тысячи составов, нужно убедиться в ее работоспособности технологии.
Гусаров отметил, что по мере наращивания группировки такое оборудование может появиться в других отраслях.
«В данном случае мы надеемся в первую очередь на проект спутниковой системы "Рассвет". Пока никакого альтернативного решения либо нет, либо мы о нем еще не знаем. Так что мы вправе пока рассчитывать только на то, что уже видим, что уже на начальном этапе функционирует. Эта спутниковая группировка только-только развиваться, спутников буквально единицы, и пока их не так и много, чтобы говорить, что эта система уже полноценно функционирует. То есть проект еще находится на этапе отладки и формирования группировки спутников. Но на это понадобится, конечно, не один год, это и большое количество пусков ракет. Но по мере развития системы "Рассвет" мы будем рассчитывать на, что и в поездах, и в самолетах, и на кораблях — везде появятся соответствующие терминалы. И даже у нас с вами, может быть, для использования в бытовых целях», — пояснил собеседник НСН.
Он отметил, что интеграция этой новой низкоорбитальной группировки спутников в авиацию будет происходить постепенно, так как у отрасли есть своя специфика, которую нужно учитывать.
«В случае с гражданской авиацией есть определенные вещи, которые находятся в развитии. Надо, как минимум, покрыть всю страну этим высокоскоростным интернетом, затем обеспечить стабильный сигнал на тех скоростях, на которых летает авиация, а гражданские самолеты летают с достаточно большой скоростью — 850-950 км/ч. Это непростая задача, и ее решение будет зависеть от того, какова по численности будет группировка, какую территорию будет покрывать и какими технологическими характеристиками будет обладать. Как только эти задачи будут решены, я думаю, уже за установкой соответствующего оборудования на самолеты дело не станет. Здесь у наших авиакомпаний имеется достаточный опыт, в былые времена наши ведущие авиакомпании оснащали специальными спутниковыми антеннами самолеты и даже предоставляли услугу интернета. Но это был интернет еще на технологическом уровне 10-15-летней давности. На сегодняшний день открываются совершенно новые возможности, и грех их не использовать в предоставлении сервиса пассажирам гражданской авиации», — рассказал Гусаров.
В свою очередь член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев считает, что Wi-Fi для пассажиров в самолетах не нужен. В беседе с НСН он подчеркнул, что любые лишние приборы негативно влияют на авионику воздушного судна.
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