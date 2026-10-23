Несколько тысяч российских поездов планирует оснастить терминалами спутниковой связи аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг»). По словам главы компании Дмитрия Агафонова, в следующем году их установят более чем в 500 составах. Он добавил, что прежде чем масштабировать технологию на тысячи составов, нужно убедиться в ее работоспособности технологии.

Гусаров отметил, что по мере наращивания группировки такое оборудование может появиться в других отраслях.

«В данном случае мы надеемся в первую очередь на проект спутниковой системы "Рассвет". Пока никакого альтернативного решения либо нет, либо мы о нем еще не знаем. Так что мы вправе пока рассчитывать только на то, что уже видим, что уже на начальном этапе функционирует. Эта спутниковая группировка только-только развиваться, спутников буквально единицы, и пока их не так и много, чтобы говорить, что эта система уже полноценно функционирует. То есть проект еще находится на этапе отладки и формирования группировки спутников. Но на это понадобится, конечно, не один год, это и большое количество пусков ракет. Но по мере развития системы "Рассвет" мы будем рассчитывать на, что и в поездах, и в самолетах, и на кораблях — везде появятся соответствующие терминалы. И даже у нас с вами, может быть, для использования в бытовых целях», — пояснил собеседник НСН.