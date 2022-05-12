Засекретили для Запада. Росавиация прекратила публиковать статистику «по указанию» сверху

Росавиация прекратила публиковать статистику по авиаотрасли, чтобы страны Запада не смогли использовать ее в своих целях, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Ранее стало известно, что Росавиация временно перестала публиковать статистические данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов. Об этом сообщил РБК представитель ведомства, не став объяснять причины.