Засекретили для Запада. Росавиация прекратила публиковать статистику «по указанию» сверху
Недружественные страны могут использовать российскую авиастатистику для пропаганды и планирования новых санкций, сказал в эфире НСН Олег Пантелеев.
Росавиация прекратила публиковать статистику по авиаотрасли, чтобы страны Запада не смогли использовать ее в своих целях, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Ранее стало известно, что Росавиация временно перестала публиковать статистические данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов. Об этом сообщил РБК представитель ведомства, не став объяснять причины.
«Отрасль, вся гражданская авиация находится под серьезным давлением в результате санкций, и недружественные государства могут использовать статистику по деятельности российской экономики в своих целях. Как минимум, они могут использовать это для пропагандистских целей, в качестве подтверждения эффективности санкций, как максимум - планировать дальнейшие действия, направленные на ухудшение условий функционирования нашей гражданской авиации. Вполне очевидно, что компетентные органы РФ дали указание не публиковать статистику», - сказал Пантелеев.
При этом он выразил уверенность, что статистику считать не перестали, и она и дальше предоставляется российским госструктурам.
«Также очевидно, что сбор и обработка этих сведений в интересах госорганов будет продолжаться и далее. И государственным органам, и компаниям, работающим на авиационном и смежных рынках, важны статистические сведения для планирования своей деятельности. Это важно для управления отраслью, для управления бизнесом, важно и госорганам, и бизнесу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале мая бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил НСН, что европейские авиасанкции и последовавшие за ними российские контрсанкции нанесли вред самим странам ЕС – и в авиаперевозках, и в самолетостроении.
Он, в частности, отметил, что Airbus и Boeing очень широко применяет российский титан при создании своих самолетов, и лишиться нашего титана для них сродни «выстрелу себе в ногу».
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