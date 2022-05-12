В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов южных регионов России до 19 мая. Об этом рассказали в ведомстве.
Ранее ограничения на полеты действовали до 13 мая.
По решению представителей Росавиации, до 03:45 часов по московскому времени 19 мая будут запрещены перелеты над Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой.
В связи с этим авиакомпаниям посоветовали перевозить туристов в эти города по другим маршрутам через аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Москвы.
При этом остальные аэроузлы в России, включая международные, работают в штатном режиме.
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