В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила временные ограничения на полеты в 11 аэропортов южных регионов России до 19 мая. Об этом рассказали в ведомстве.

Ранее ограничения на полеты действовали до 13 мая.

По решению представителей Росавиации, до 03:45 часов по московскому времени 19 мая будут запрещены перелеты над Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой.